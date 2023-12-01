مؤتمر حاشد لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الجمعه المؤتمر الجماهيري الحاشد الثاني بمركز الداخله لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بالساحه الشعبيه بمدينة موط، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالقرآن الكريم، ثم استعرض أهم الإنجازات التي تحققت على أرض واحات الوادي الجديد خلال 9 سنوات مضت.

تناول محمد عبدالغني امين حزب مستقبل وطن بمركز الداخله في حديثه إنجازات الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة.

ولفت عبدالغني، في حديثه إلى الأحداث الحالية سواء الإقليمية أو العالمية وما تواجهه مصر من تحديات، موضحا الخطوات الإستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة مؤكدا على الدعم الكامل من أمانة حزب الوادي الجديد للرئيس الجمهورية.



كما تناول القس مرقس كاهن كنيسة الداخله نيابه عن نيافه الانبا أرسنيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد والواحات، في حديثه أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

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