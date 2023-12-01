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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة تهدد العالم.. أكبر جبل جليد يتحرك من مكانه

اكبر جبل جليد
اكبر جبل جليد

قال خبراء فضاء يتتبعون أكبر جبل جليدي في العالم، إن الجبل يتحرك حالياً بعيداً عن مياه القطب الجنوبي فيما يبدو أنه يتجّه نحو جنوب المحيط الأطلسي، بحسب وكالة الصحافة الألمانية.

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وانحرف الجبل العملاق الذي تبلغ مساحته 4 آلاف كيلومتر مربع، ويحمل اسم «إيه 23 إيه»، عن الجرف الجليدي فليتشر رون في غرب القارة القطبية الجنوبية في عام 1986، لكنه ظل عالقاً منذ فترة طويلة في قاع البحر.

ورغم أن الجبل الجليدي الذي يبلغ سمكه 400 متر قد تحرر بحلول عام 2020، فإنه الآن تحرك الآن فقط من بحر «ويديل» بواسطة الرياح والتيارات، حسبما أفادت وكالة الفضاء الأوروبية.

يشار إلى أنه من غير المعتاد أن تصبح الجبال الجليدية ثابتة في الأرض، ولكن بمرور الوقت تتقلص الجبال بدرجة كافية لتنفصل عن الأرض وتطفو.

ومثل معظم الجبال الجليدية من قطاع «ويديل»، من المرجح أن ينتهي الأمر بالجبل «إيه 23 إيه»، الذي يزيد حجمه على 4 أضعاف حجم مدينة نيويورك، في جنوب المحيط الأطلسي على مسار يسمى «زقاق الجبل الجليدي».

فضاء

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