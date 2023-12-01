في «إجازة نص السنة».. الأوقاف تطلق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

أطلقت وزارة الأوقاف في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023).

الأوقاف تطلق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر في خمسة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية ، وسنعلن لاحقًا عن المساجد المشاركة في المبادرة .

وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وسيكون الكتاب متوفرًا بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ، كما سيتم نشره إلكترونيًّا على موقع الوزارة .

مع استمرار مبادرة البرنامج التثقيفي للطفل القائم حاليًا كل يوم خميس ، والذي يقام بأكثر من عشرة آلاف مسجد .

مكافأة 1500 جنيه لمدير مديرية أوقاف الإسكندرية

تجاوزت مبيعات مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة 1/ 12/ 2023م ألف وخمسمائة صك إطعام في يوم واحد، وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية الشيخ/ سلامة محمود عبد الرازق بإثابة قدرها ألف وخمسمائة جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علمًا بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.

مكافأة 1000 جنيه لمدير مديرية أوقاف القليوبية

تجاوزت مبيعات مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة 1/ 12/ 2023م ألف صك إطعام في يوم واحد، وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف القليوبية الشيخ/ صفوت فاروق أبو السعود بإثابة قدرها ألف جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علمًا بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.