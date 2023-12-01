ياسمين صبري: لا أحب المشاركة في أفلام المهرجانات

أكدت الفنانة ياسمين صبري أنها لا تسعى للمشاركة في ما يطلق عليها أفلام المهرجانات، وأنها فقط تتحدى نفسها بالمنافسة في الأفلام التجارية أو المسلسلات التي تقدم خلال شهر رمضان.

وقالت ياسمين صبري، خلال ندوة أقيمت لها على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إنها تستعد لخوض أولى بطولاتها المطلقة في السينما بعد عرض فيلم أبو نسب، مثمنة تجربتها للمرة الثالثة مع الفنان محمد إمام، وقالت: محمد بيضحكني جدا وهو مريح في التعامل داخل وخارج لوكيشن التصوير.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك".

وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.