بوتين يصدر مرسوما لزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر مرسوما بزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%.

وبحسب الوثيقة فإن ما يقرب من 130 ألف شخص سيتم استدعاؤهم لخدمة التجنيد بداية الخريف القادم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا هذا الشتاء.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عازم على استمرار الصراع في أوكرانيا”.

وكانت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، رفضت خطة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون لدعم أوكرانيا، المرتبطة بتشديد سياسات الحدود الأمريكية.

وكتبت جرين، عر منصة “إكس”، أنها لم توافق على خطة جونسون، مشيرة إلى أن القتال في أوكرانيا “لا يحظى بدعم غالبية الأمريكيين”.