عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يصدر مرسوما لزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%

صدى البلد

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر مرسوما بزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%.

وبحسب الوثيقة فإن ما يقرب من 130 ألف شخص سيتم استدعاؤهم لخدمة التجنيد بداية الخريف القادم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا هذا الشتاء.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عازم على استمرار الصراع في أوكرانيا”.

وكانت النائبة الأمريكية، مارجوري تايلور جرين، رفضت خطة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون لدعم أوكرانيا، المرتبطة بتشديد سياسات الحدود الأمريكية.

وكتبت جرين، عر منصة “إكس”، أنها لم توافق على خطة جونسون، مشيرة إلى أن القتال في أوكرانيا “لا يحظى بدعم غالبية الأمريكيين”.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

ترشيحاتنا

الخارجية الإسرائيلية: منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

عدا لجنتين.. الهيئة الوطنية: لجان الانتخابات بالخارج منتظمة في فتح وغلق أبوابها

نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

إعلام الاحتلال: إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ