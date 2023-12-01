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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بسفارة مصر في الأردن

صدى البلد

انتهى اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة، في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي للأردن.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بعمان والقنصلية المصرية بالعقبة.

وفتح مركزا الاقتراع في عمان والعقبة أبوابهما أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للأردن واستمر التصويت حتى الساعة 9 مساء من اليوم ذاته، فيما يستمر لمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن، على وجود مقعدين متحركين للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن أو المرضى أو غيرهم من أجل تسهيل دخولهم لمركز الاقتراع.

كما قدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك لضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضعة ثواني.

وسائل التأمين

كما هيأت السفارة المصرية بالأردن كافة وسائل التأمين داخل مقرها ومركز الاقتراع للناخبين. فيما حرصت وزارة الداخلية الأردنية على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينا للعملية الانتخابية وتأكيدا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كافة المستويات.

واتخذت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على الناخبين المصريين خلال فترة التصويت على مدار 3 أيام، بجانب كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.

وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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