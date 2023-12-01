البيت الأبيض: الهدنة في غزة إنتهت بسبب حماس

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الهدنة في غزة انتهت بسبب حماس، مضيفا:" نريد رؤية الإفراج عن المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة".

واضاف البيت الأبيض: “عدد الرهائن الأميركيين الذين خرجوا من غزة أربعة”.

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي،الخميس، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار "كيربي" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التي يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التي يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن.