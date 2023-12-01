صفوت الديب: حماس لديها بنية دفاعية تمكنها من خوض الحرب لفترات طويلة

قال اللواء صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن حماس لديها بنية دفاعية إيجابية تمكنها من خوض الحرب لفترات طويلة، مشيرا إلى المراحل الأولى من الهجوم البري كانت من أصعب الأنواع على جيش الاحتلال.

وأوضح صفوت الديب، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن جيش الاحتلال جيش نظامي لم يُدرب على حرب المدن، وفي 1973 حينما حاول شارون دخول الإسماعيلية بالدبابات؛ مُنِيَ بخسائر كبيرة جدا، وتم تدمير قواته من قبل المقاومة والقوات المصرية.

الدولة تعتبر مهزومة

وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق قائلا: الجيوش النظامية حينما تحارب عناصر مقاومة؛ لن تستطيع الاستمرار، مثلما في حدث في لبنان، ويحدث الآن في غزة، والانتصار لا يكون باحتلال الأرض، وإنما بكسر شوكة المقاومين.

وواصل اللواء صفوت الديب: الدولة تعتبر مهزومة؛ إذا استسلمت وكُسرت إرادتها في الحرب، والإنجليز هزموا في الحرب العالمية الثانية كثيرا، لكن في النهاية، كسرت شوكة ألمانيا وهزمتها، والعنصر الأساسي هنا، هي الإرادة والمقاومة، ومسرح العمليات في قطاع غزة جرى تجهيزه بشكل غير مسبوق.