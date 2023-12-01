عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفوت الديب: حماس لديها بنية دفاعية تمكنها من خوض الحرب لفترات طويلة

يحيى السنوار قائد
يحيى السنوار قائد حماس

قال اللواء صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن حماس لديها بنية دفاعية إيجابية تمكنها من خوض الحرب لفترات طويلة، مشيرا إلى المراحل الأولى من الهجوم البري كانت من أصعب الأنواع على جيش الاحتلال.

وأوضح صفوت الديب، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن جيش الاحتلال جيش نظامي لم يُدرب على حرب المدن، وفي 1973 حينما حاول شارون دخول الإسماعيلية بالدبابات؛ مُنِيَ بخسائر كبيرة جدا، وتم تدمير قواته من قبل المقاومة والقوات المصرية.

الدولة تعتبر مهزومة

وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق قائلا: الجيوش النظامية حينما تحارب عناصر مقاومة؛ لن تستطيع الاستمرار، مثلما في حدث في لبنان، ويحدث الآن في غزة، والانتصار لا يكون باحتلال الأرض، وإنما بكسر شوكة المقاومين.

وواصل اللواء صفوت الديب: الدولة تعتبر مهزومة؛ إذا استسلمت وكُسرت إرادتها في الحرب، والإنجليز هزموا في الحرب العالمية الثانية كثيرا، لكن في النهاية، كسرت شوكة ألمانيا وهزمتها، والعنصر الأساسي هنا، هي الإرادة والمقاومة، ومسرح العمليات في قطاع غزة جرى تجهيزه بشكل غير مسبوق.

الإعلامي مصطفى بكري الحرب العالمية الثانية اللواء صفوت الديب القوات المصرية المقاومة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

ترشيحاتنا

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن انهيار الدولار بالسوق السوداء

القصف في الشمال والجنوب.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وقاعدة حتسور الجوية| فيديو

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: تواجدنا أمام مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتحها

ريال مدريد يسعى لضم الصفقة الحلم.. من هو؟

تظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تنديداً بالعدوان على غزة.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ