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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وقاعدة حتسور الجوية| فيديو

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

دوت قبل قليل، صفارات الإنذار في  مستوطنة أسدود، وقاعدة حتسور الجوية، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

ومساء اليوم، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب واللد والرملة، ومستوطنتي "مرجليوت" وكريات شمونة القريبين من الحدود اللبنانية.

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إطلاق صافرات إنذار في مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان

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سقوط العديد من القذائف.. صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، أطلقت فصائل المقاومة صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية صافرات الإنذار تل أبيب

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