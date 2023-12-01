القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وقاعدة حتسور الجوية| فيديو

دوت قبل قليل، صفارات الإنذار في مستوطنة أسدود، وقاعدة حتسور الجوية، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

ومساء اليوم، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب واللد والرملة، ومستوطنتي "مرجليوت" وكريات شمونة القريبين من الحدود اللبنانية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، أطلقت فصائل المقاومة صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".