خبير: إسرائيل متمسكة بفكرة التهجير القسري للفلسطينيين

قالت الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري، إن إسرائيل مازالت متمسكة بفكرة التهجير القسري للفلسطينيين في سيناء.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن إسرائيل ستحاول تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي بالتحايل، موضحا أن مصر حصلت على تأييد دولي من الولايات المتحدة بمنع فكرة التهجير.

وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الأستشارية للمركز المصري، أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية بجميع المستويات رفضوا فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك الشعب الفلسطيني.

