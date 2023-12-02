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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتخابات الرئاسة المصرية| حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.. وهؤلاء أشهر الفنانين المشاركين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. بدأ المصريون المقيمون في الخارج البلاد، الأدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك قبل بدأ الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.

وفُتحت أبواب 137 سفارة وقنصلية فى 120 دولة لإدلاء المصريين المقيمين في الخارج بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام، 1 و2 و3 من ديسمبر 2023.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وانتهي اليوم الأول لتصويت المصريين المقيمين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل عدد كبير من اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت الدول، ومنها سلطنة عمان والجزائر ونيوزيلندا، لتبدأ نيوزلندا يومها الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بالفعل.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، ولكن اغلقت أبواب التصويت في اللجنة الانتخابية فى جنوب السودان فى الساعة 6 مساء بتوقيتهم نظرًا لظروف الحرب وحظر التجوال.

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