مصري بالسعودية: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية مشرف.. والمشاركة أكبر من المتوقع| فيديو

تحدث الدكتور عماد عزيز، أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية، عن المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

وقال عماد عزيز، من أبناء الجالية المصرية في السعودية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ومنة فاروق،: "اليوم الأول للانتخابات الرئاسية مشرف جدا، وعدد الناخبين بالسفارة المصرية في الرياض أكثر من المتوقع".

وأضاف عماد عزيز، من أبناء الجالية المصرية في السعودية،: "كانت هناك طوابير من المصريين قبل أن تفتح السفارة المصرية أبوابها"، لافتا إلى أن: "أعداد الناخبين في الرياض كانت غفيرة جدا".

وأشار عماد عزيز، من أبناء الجالية المصرية في السعودية، إلى أن: "الجميع لديه وعي، حتى العمال والحرفيين البسطاء، بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وكانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم".

وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.