كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

أوضح إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كهربا، نجح في تجميع مبلغ غرامة نادي الزمالك، فريقه السابق، بمساعدة مسئولي القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "محمود عبد المنعم كهربا، نجح في جمع غرامة الزمالك بالتعاون مع النادي الأهلي".

وأكد: "كهربا جمع حوالي 75 مليون جنيه، عن طريق صرف مقدم عقده مع فريقه الأهلي قبل باقي اللاعبين، كما صرف له باقي المستحقات المتأخرة، وجميع مكافآته؛ لمساعدته على تخطى أزمة الزمالك".

وأضاف: "عمل النادي الأهلي على المساهمة بحملة إعلانية، عن طريق أحد أعضاء مجلس الإدارة، وأكتر من إعلان عن طريق النادي".

وواصل: "وبذلك يكون الأهلي قد ساهم بمبلغ 35 مليون جنيه، بينما جمع كهربا 40 مليون جنيه؛ لينتهي اللاعب من جمع الغرامة كاملة".

واختتم إبراهيم سعيد: "أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن كهربا فتح باب المفاوضات حاليًا مع الزمالك؛ حتى يتم دفعها خلال الساعات المقبلة".