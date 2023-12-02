لعب بتكبر.. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تعادل الأهلي مع سموحة

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعادل الاهلي مع سموحة في الدوري الممتاز.

وقال عبر برنامج اللعيب: “الأهلي لعب بتكبر أمام سموحة.. وكولر عنده فرقتين على الدكة”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.