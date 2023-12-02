تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة يانج أفريكانز

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تشكيل متوقع للنادي الأهلي أمام يانج أفريكانز.

وكتب: “حراسة المرمى : محمد الشناوي، الدفاع : علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني، الوسط : أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور، الهجوم : حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا”.

يتطلع الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات في دور المجموعات والتنافس على صدارة المجموعة مع شباب بلوزداد الجزائري.

تذاع المباراة عبر قنوات beIN SPORTS، وتنقل القناة الأرضية أيضًا هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.