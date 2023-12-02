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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن :الزمالك لا يتحمل رحيل زيزو حاليا.. شاهد

صدى البلد

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على الظروف الحالية لنادي الزمالك، خلال برنامج اللعيب على شاشة ام بي سي مصر.

وقال: “الزمالك رغم ظروفه المالية الصعبة يظل مرشحاً للمنافسة على الألقاب، ولكن مش حمل رحيل زيزو دلوقتي”. 

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يستنكر فيه التصريحات التي أدلى بها وكيل لاعبين عن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول عبر قناة النادي.

 وأوضح المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن إدارة النادي وجهت اللوم إلى هيئة تحرير القناة.

وأضاف أن النادي أمر بإجراء تحقيق عاجل وتوقيع جزاء فوري على المتسبب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل الأطراف، بما في ذلك حظر التعامل مع من يتجاوز ثوابت وقيم النادي.

وأكدت الإدارة أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة القناة، تشمل تحديث الشكل والمضمون، وذلك بالتعاون التام مع الشركة المتحدة. وختم بتأكيد أن الجماهير ستشاهد القناة بصورة لائقة تنال رضاهم قريبًا.  

احمد مصطفى زيزو رحيل زيزو نجم منتخب مصر السابق نادي الزمالك حسام حسن برنامج اللعيب

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