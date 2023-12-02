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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دويدار: الزمالك خيره على الجميع وأرائي دائما في خدمة النادي

احمد دويدار
احمد دويدار

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أنه من ناشئين القلعة البيضاء وتربى داخل جدران النادي.

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وقال دويدار فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: " الزمالك خيره على الجميع وأرائي دائما فى خدمة النادي، وكنت من ناشئين النادي وكان معي علاء علي وصلاح عاشور وحازم إمام وأيضا محمد طارق عضو المجلس الحالي".

وأضاف: "أبارك لمجلس إدارة النادي الحالي وأثق فى قدرتهم على النجاح فى المهمة الصعبة".

 

وفي سياق متصل ، أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أنه كان سعيداً بتولية المهمة الفنية للقلعة البيضاء، مشدداً على أنه لا يزال يتابع الدوري المصري.

وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "أهم شيء بالنسبة لي خلال عملي بنادي الزمالك كان هو ترك بصمة في النادي وبصمة فييرا كمدرب لا زالت موجودة بالنادي وهذا هو الأهم لأن دخول تاريخ النادي أمر ليس سهلا".

وعن جائزة الأفضل فى أفريقيا، قال: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة للفوز بلقب الأفضل، لأنه أثبت وجوده منذ فترة طويلة والجميع يعلم من هو محمد صلاح في أوروبا وفي إفريقيا وبلا تردد أعتقد انه يستحق الجائزة وأنا أمنح له صوتي".

احمد دويدار الزمالك

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