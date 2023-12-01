وليد فواز: كان عندي جُبن فني إني أعمل دور يخلي الجمهور يكرهني

تحدث الفنان وليد فواز، عن عمله مع الفنانة حنان مطاوع، قائلا: "حنان مطاوع من أمتع الممثلات، وأكثرهن إرهاقا، فلازم أكون قادر أوصل المشهد مع نجمة زيها".

وأضاف وليد فواز، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، قائلا: “كان عندي جُبن فني إني أخاف أعمل دور يخلي الجمهور يكرهني، خصوصا إن جمهورنا شاعري بطبيعته، لكن شخصية عبد الغني مكانتش هتجيلي كتير؛ فاضطريت أعملها، خصوصا إنها ممزوجة باللايت كوميدي”.

الجمهور كرهني

وبشأن موقف الجمهور من العمل، قال وليد فواز: الجمهور كرهني جدا، وهناك تجاوز عاطفي من الجمهور، لكنهم معذورون، وسعيد بحالة الاحتفاء اللي شوفتها منهم، ولكن الحمد لله المسلسل حقق نجاحا كبيرا على الرغم من اللي بيحصل في غزة دلوقت".