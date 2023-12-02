الزمالك نادي كبير.. دويدار يطلق تصريحات قوية ضد لاعبي القلعة البيضاء

طالب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بمساندة ودعم النادي خلال الفترة الحالية.

وقال دويدار فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، والفريق يلعب بشكل جماعي ولا يجب الاعتماد على لاعب بعينه".

وأضاف: "أطالب جماهير الزمالك بمساندة جميع اللاعبين والنادي فقط وليس تشجيع لاعب معين".

دويدار: الزمالك خيره على الجميع وأرائي دائما فى خدمة النادي



وأكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أنه من ناشئين القلعة البيضاء وتربى داخل جدران النادي.

وقال دويدار فى تصريحات على قناة الزمالك: " الزمالك خيره على الجميع وأرائي دائما فى خدمة النادي، وكنت من ناشئين النادي وكان معي علاء علي وصلاح عاشور وحازم إمام وأيضا محمد طارق عضو المجلس الحالي".

وأضاف: "أبارك لمجلس إدارة النادي الحالي وأثق فى قدرتهم على النجاح فى المهمة الصعبة".