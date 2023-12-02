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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فيريرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

فيريرا
فيريرا

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أن الفريق الأبيض لديه فرصة كبيرة فى التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم.

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وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: " الزمالك لديه فرصة كبيرة في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ولا بد من أن يأخذ الفريق الأمور بجدية تامة واللعب بشكل جيد".

وأضاف: " الزمالك لديه فرصة كبيرة لتحقيق شيء طيب لجماهيره وجماهير الكرة المصرية هذا الموسم".

 

وأكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لم يوفق مع القلعة البيضاء خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي"  " الحديث عن المدربين صعب فعندما نفوز نكون الأفضل وعندما نخسر نكون الأسوأ، لكن المهم هو ان نعمل باحترافية ولا نتأثر بأراء وردود فعل الأخرين لأن من حق الجميع الادلاء بآرائهم".

وأضاف: "المسئولية تقع على عاتق المدرب واللاعبين وإن كان أوسوريو لم يوفق في عمله مع الزمالك فهذا وارد في كرة القدم ولا بد أن نعلم ذلك جيد".

فييرا الفريق الكونفيدرالية الزمالك

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