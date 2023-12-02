عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024 .. بدء تصويت المصريين بالصين

صدى البلد

ذكرت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أنه تم بدء تصويت المصريين في الصين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية

وكان بدأ المصريون المقيمون في الخارج البلاد، الأدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك قبل بدأ الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.

وفُتحت أبواب 137 سفارة وقنصلية فى 120 دولة لإدلاء المصريين المقيمين في الخارج بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام، 1 و2 و3 من ديسمبر 2023.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وانتهي اليوم الأول لتصويت المصريين المقيمين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل عدد كبير من اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت الدول، ومنها سلطنة عمان والجزائر ونيوزيلندا، لتبدأ نيوزلندا يومها الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بالفعل.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، ولكن اغلقت أبواب التصويت في اللجنة الانتخابية فى جنوب السودان فى الساعة 6 مساء بتوقيتهم نظرًا لظروف الحرب وحظر التجوال.

 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الرئاسة المصرية الرئاسية 2024 اللجنة الإنتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

بحضور “الهضبة”| كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن.. الابنة جمعت الأب والأم

5 إجراءات في أسبوع| الحكومة تحاصر تجار الدولار.. وانفراجة خلال ساعات

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

موضوعات متعلقة

توافد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

اليوم الثانى.. بدء تصويت الانتخابات الرئاسية 2024 بكوريا الجنوبية

حصيلة أول يوم بعد الهدنة.. استشهاد وإصابة 790 شخصاً في غزة

الزوجة الشيطانة.. رقصت أونلاين على جـ ثة زوجها ضحية حلة المحشي

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

بحوزتهم كمية آثار كبيرة.. أحكام مشددة في حق 3 متهمين بالتجمع الخامس

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. قرار المحكمة بشأن متعاطي المخدرات بالبساتين

براءة متهم من حيازة المخدرات في دار السلام

ترشيحاتنا

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية في هذا الموعد

تيسير مطر: التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية استقرار للمنطقة بالكامل

الانتخابات الرئاسية 2024 .. بدء تصويت المصريين بالصين

قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية | فيديو

كواليس إصابة حسام عبدالمجيد وطريقة محيرة في لعب الزمالك..تصريحات بركات تشعل السوشيال

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة مدوية بشأن انتقال زيزو لنادي سعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

ينام 10000 مرة في اليوم ..دراسة غريبة عن نوع من الطيور

بالأبيض المحتشم.. أمينة خليل تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسباح يصارع الموت.. شاهد

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ