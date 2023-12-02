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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عرض لوحات لأول مرة فى "معرض استيعادى" للراحل جميل شفيق احتفالا بمسيرته

صدى البلد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضًا استيعاديًا للفنان القدير الراحل جميل شفيق بقاعة أفق للعروض المتغيرة، تزامنًا مع ذكرى رحيله السابعة، واحتفاءً بمسيرته وتجربته الحافلة بالتميز والإبداع، ويفتتح المعرض يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر حتى 3 يناير 2024 بقاعة أفق "متحف محمد محمود خليل وحرمه".

وقال الدكتور وليد قانوش: المعرض تحية إلى روح شفيق فيلسوف البسطاء، عند الحديث عنه أجدني لا أتحدث عن مجرد فنان كبير له بصمته الفنية المميزة، وأسلوبه التشكيلي المختلف والمغاير وحضوره في الساحة التشكيلية في حياته وما بعدها، ولا أتحدث عن تركه لمنجز تشكيلي وبصري إستثنائي، ولكن أجدني أتحدث عن جميل شفيق الإنسان صاحب الرسالة المتسمة بمصريتها الشديدة، والذي أخذ على عاتقه الحفاظ على واحد من كنوز الميثولوجيا المصرية الشعبية في أعماله السلسة والمنيعة، والمتمثلة في أساطير البسطاء التي تناقلتها الأجيال من العامة، والحكايات التي أثرت جلسات السمر للطبقات الكادحة، أجدني أشهد صائغ الأحلام الذي صاغ أحلام أبناء جيله المتمثلة في أحلامه وحكايته، والذي صبغها بلون القمر الفضي الذي ينبعث من بين ضربات ريشته السوداء على سطوح أعماله البيضاء، فتحية إلى روح هذا الفنان الحالم النبيل.

ويقول الفنان ياسر جاد منظم العرض ومدير القاعة: "إن عالم الفنان الكبير، سندباد الأبيض واﻷسود جميل شفيق هو ذلك العالم الذي يمنح المتلقي تلك الرحلة الرائعة داخل نفسه وخياله وأحلامه وأمنياته، وهو بمثابة الباحة التي لا يستطيع غيره أن يقتحمها عليه، ففيها طموحه وحروبه وغرامه وعشقه ورمانسيته المفقودة، وقد يجد كل متلقى لأعماله متنفساً لذاته الكسيرة تمنحها جبراً لخاطرها، وتقتنص لها من شراسة العالم لحظات من اﻷلفة والسكينة، أتحدث عن حالة إنسانية استثنائية تحمل تصالحاً مع ذاتها فكان نتاجها مساوياً لملحمة من ملاحم "غزل الخيال".

جميل شفيق بدوى "10/8/1938 – 23/12/2016"، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير 1962، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو نقابة الصحفيين، عمل كرسام صحفي منذ عام 1959، عمل خبيراً فنياً بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إيكو) منذ عام 1979 حتى 1984، أقام الكثير من المعارض الشخصية داخل مصر وبالخارج، كما شارك في العديد من الفعاليات الفنية الدولية بمصر وخارجها، وسجل أسمه في عدد من الموسوعات الفنية.

الفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية متحف محمد محمود متحف محمد محمود خليل وليد قانوش

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