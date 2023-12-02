جولة مرورية مفاجئة لمدير عام أوقاف شمال سيناء على مساجد الحسنة

تفقد فضيلة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، عددا من مساجد مدينة الحسنة وبغداد، يرافقه قيادات الدعوة بالمديرية، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمساجد، ومدى جاهزيتها، ونظافتها، وتهيئتها لاستقبال المصلين ورواد المساجد.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وحرصها على عمارتها وصيانتها وتهيئتها لاستقبال المصلين.

وأكد فضيلته أنّ دخول فصل الشتاء وتقلّب الأحوال الجوية لن يكون عائقا أو مبرراً للتكاسل أو التقصير أو الإهمال فى العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة.

الحفاظ على المساجد

وأوصى العاملين بالمساجد خلال الجولة المرورية ببذل أقصى جهد للحفاظ على المساجد ونظافتها، ومتابعة صيانتها، وتهيئتها لاستقبال المصلين ورواد المساجد، وعدم ترك مفاتيح أبواب المساجد مع غير العاملين بالمسجد، حتى لا تكون عرضة للإهمال.

وشدّد على أنه لا مجال لمقصر أو متكاسل أو مهمل في عمله دون مساءلة، وأنّ هذه الجولات المفاجئة على المساجد لن تنقطع وستتكرر مراراً حتى يثاب الملتزم، ويقوّم المعوج، وإلّا فلا مجال لمقصر.

وفى ختام الجولة المرورية، وجّه الشكر إلى أئمة المساجد والعمال الملتزمين بضوابط وقوانين العمل، ويقومون بتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بكفاءة واقتدار.