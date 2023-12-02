لبنان.. الاحتلال يقصف عدداً من الأودية وأطراف بلدتي عيتا الشعب رامية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان أن مدفعية الاحتلال قصفت عدداً من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب رامية.

وسقط شهيد و3 مصابين - في وقت سابق - جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة الجبين قضاء صور جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

كما تم إطلاق صاروخ كورنيت اتجاه هدف في مستوطنة المنارة بالجليل.

فيما ذكر حزب الله اللبناني، في بيان سابق له؛ قصفه تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.