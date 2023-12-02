بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت أمينة خليل، مرتديه جيب أنيقة باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت بتصميم أنيق وجذاب بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أمينة خليل، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور أمينة خليل