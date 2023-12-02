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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل إرشادية لتعريف المزارعين في مناطق سيناء بزراعة المحاصيل الاستراتيجية

قوافل إرشادية لزراعة
قوافل إرشادية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في سيناء

نظمت محطة بحوث شمال سيناء بالشيخ زويد، قوافل إرشادية لتعريف المزارعين في مناطق رفح والشيخ زويد بزراعة المحاصيل الاستراتيجية (القمح والشعير و فول مريوط 2)، بناءً على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. 

وقال الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذه التكليفات تنفيذا لخطة وزارة الزراعة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (مصر 2030) وضمن خطة المركز التى تعتمد على الجانب التطبيقى للبحوث العلمية بما يخدم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد شوقى أن المركز يسعى من خلال المحطات البحثية لتقديم الدعم للمزارعين سواء إرشاديا أو فنيا أو عينيا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين فى مجال الزراعات الصحراوية 

الأصناف المتأقلمة

وأضاف أن القوافل تهدف إلى التعريف بأهم الأصناف المتاقلمة مع ظروف المنطقة واستخدام الممارسات الزراعية السليمة والحديثة للحصول على إنتاج اقتصادى عالٍ، والتى من أهمها الالتزام بمواعيد الزراعة الأمثل من نصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر، ويجب ألا يتم التأخير عن ذلك حتى لا يحدث نقص فى المحصول.

واختيار الأصناف الملائمة مع ظروف البيئة بشمال سيناء بالنسبة لمحصول القمح هو صنف “مصر  - سدس 14”.

أما محصول الشعير فهو صنف “جيزة 123 - جيزة 138”، ويجب الحصول على التقاوى من منافذ بيعها التابعة للوزارة.

كما تم عمل 15 حقلا إرشاديا تعليميا بمناطق متفرقة بمركز ومدينة الشيخ زويد، وتوزيع تقاوى الفول مريوط 2 على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته، وذلك من خلال دور المحطة الإرشادى والتنموى فى شمال سيناء.


 

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سيناء قوافل ارشادية المزارعين المحاصيل

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