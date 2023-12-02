الاحتلال يطالب سكان شرق خان يونس بالنزوح

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بأن قوات الاحتلال ألقت مناشير على سكان شرق خان يونس تدعوهم للنزوح خارج خان يونس.

وكانت زوارق الاحتلال الحربية قصفت سواحل بحر خانيونس جنوب القطاع غزة.



فيما ذكرت وكالة شهاب ان عدد من الشهداء تحت الأنقاض بعد قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة أحمد في مدينة خانيونس

ومن جانبها؛ ابانت وزارة الصحة في غزة ان المستشفيات الوحيدة العاملة في غزة وشمالها هي كمال عدوان والعودة والمعمداني

وميدانيا : تم إلقاء قنابل يدوية الصنع وزجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وقال الصحة في غزة أيضا : المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة شريكة في حصارنا عبر تنفيذ ما يطلبه الاحتلال؛ مشددا علي " مستشفيات شمالي غزة لم تستفد من الهدنة المؤقتة.