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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد مركز الخدمات التنموية بمنطقة وسط سيناء

زيارة تفقدية لمحطات
زيارة تفقدية لمحطات بحوث الصحراء بسيناء

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مركز الخدمات التنموية بالنثيلة بمنطقة وسط سيناء، تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة، بضرورة التواجد المستمر في سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية، والوقوف على أرض الواقع لرصد وحل التحديات التي تواجه الأنشطة الزراعية. 

يأتي ذلك  في إطار خطة مركز بحوث الصحراء للنهوض بالمناطق الصحراوية  وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.


إشعاع تنموي زراعي

وأكد شوقي خلال تفقده مركز الخدمات التنموي بالنثيلة، أن خطة الدولة تتمثل في النهوض بجميع الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية، والتي تستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر جميع الخدمات للمزارعين، وتكون إشعاعا تنمويا زراعيا بوسط سيناء.

وقال شوقى إن هذا المركز ضمن ثلاثة مراكز تنموية تم إنشاؤها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنيه.

وتهدف هذه المراكز إلى تقديم جميع الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.

كما وجه رئيس مركز بحوث الصحراء،   رؤساء المحطات البحثية بتقديم الدعم اللازم لمركز الخدمات بالنثيلة وتوفير الكوادر البشرية القادرة على إدارتهم.
 

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سيناء مركز الخدمات التنموية الصحراء

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