إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك

أكد إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن مسؤولي نادي الزمالك، يخططون للتعاقد مع نجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، محمد شريف، في الميركاتو المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "نادي الزمالك يجس نبض المهاجم محمد شريف من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المنتظرة".

وأوضح : "مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي السابق والذي انتقل في بداية الموسم الحالي لصفوف فريق الخليج السعودي".

وتابع : "بالفعل بدأ مسؤولو نادي الزمالك في جس نبض محمد شريف خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على توقيعه في يناير المقبل، حال حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ".

واختتم : "حتى الآن لم يرفض محمد شريف عرض الزمالك المُقدم، مع العلم أنه لم يتحدث معه أحد عن التفاصيل المالية، ولكن تم الحديث معه على أنه سيكون من أكبر العقود داخل الفريق فقط".