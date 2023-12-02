عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن مسؤولي نادي الزمالك، يخططون للتعاقد مع نجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، محمد شريف، في الميركاتو المقبل.

txt

لعب بتكبر.. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تعادل الأهلي مع سموحة

txt

حسام حسن :الزمالك لا يتحمل رحيل زيزو حاليا.. شاهد

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "نادي الزمالك يجس نبض المهاجم محمد شريف من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المنتظرة".

وأوضح : "مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي السابق والذي انتقل في بداية الموسم الحالي لصفوف فريق الخليج السعودي".

وتابع : "بالفعل بدأ مسؤولو نادي الزمالك في جس نبض محمد شريف خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على توقيعه في يناير المقبل، حال حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ".

واختتم : "حتى الآن لم يرفض محمد شريف عرض الزمالك المُقدم، مع العلم أنه لم يتحدث معه أحد عن التفاصيل المالية، ولكن تم الحديث معه على أنه سيكون من أكبر العقود داخل الفريق فقط".

إبراهيم سعيد الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

حسن مصطفى: المثلوثي يعاني من أخطاء على مستوى التمركز الدفاعي

أحمد أبو مسلم: رحيل سيد عبد الحفيظ خطأ والأهلي وحش بسبب كولر

فييرا: "زيزو" قيمة فنية كبيرة للزمالك والنادي قادر على حصد لقب الكونفيدرالية

بركات يشيد بقرار استبعاد أكرم توفيق من مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

فييرا: أتشرف بتدريبي للزمالك سابقا..ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

سفير مصر في تنزانيا: الجميع هنا يترقب مواجهة يانج أفريكانز مع الأهلي

محمد بركات: الاهلي يعاني بدنيا والتعادل مع سموحة لم يكن مفاجئا

إبراهيم سعيد: الزمالك استقر على بديل أحمد فتوح

ترشيحاتنا

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

حملة السيسي الانتخابية: توافد كبير لأبناء مصر في الإمارات على لجان الاقتراع

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 4800 متر من أراضي حوارة جنوب نابلس

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

فيديو

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصون مع شارل سترون بالبحر الأحمر.. فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ