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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصريون يتوافدون بكثرة على مقر السفارة بالكويت للتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون بالكويت
المصريون بالكويت

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي طوابير وإقبال الناخبين من المصريين المقيمين في الكويت على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وفتحت سفارة مصر في الكويت باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في الكويت لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حاملين علم مصر.

وبدأ  تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

فيما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي: أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
#عبد_الفتاح_السيسي 
#تحيا_مصر 
#رمز_النجمة
#الانتخابات_الرئاسية_للمصريين_بالخارج_2024

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