الأونروا تطلق صرخة تحذيرية.. قطاع غزة يعاني من انتشار مرض وبائي خطير

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، انتشار عدوى الكبد الوبائي في عدد من مناطق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في وقت سابق ان الظروف في قطاع غزة مواتية لانتشار الأوبئة، مشيرا الي انه تم علاج 650 ألف مريض منذ بداية الحرب.

وأكد ابوحسنة في تصريحات صحفية له ان المساعدات الإغاثية إلى قطاع ‎غزة غير كافية مطلقا مطالبا بفتح معبر كرم أبو سالم.



وذكر أيضا : هناك ازدحام شديد في مدارس الوكالة بغزة بسبب التدفق الكبير للنازحين .

يشار الي ان عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 1.7 مليون شخص منذ 7 أكتوبر.