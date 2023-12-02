إعلان صادم من الدفاع المدني بغزة بشأن انتشال الجثامين بمحيط المستشفيات

قال الدفاع المدني بقطاع غزة ، إن عددًا كبيرًا من الشهداء الفلسطينيين سقطوا في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر، و لم تستطع فرقه انتشالهم بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني بغزة ، أنه خلال الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، تم انتشال 300 جثمان لشهداء من مستشفى الشفاء ومحيطه وسط القطاع، داعيًا إلى الحاجة بشكل عاجل لآليات للاستمرار في انتشال الجثث من تحت الأنقاض,

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال حيث اكتشف على أجساد بعضهم تشوهات.

وذكر القدرة بحسب شبكة “قدس” الإخبارية أن قوات الاحتلال تريد تدمير المنظومة الصحية في شمال القطاع وإرهاب الموجودين داخلها.

كما شدد المتحدث باسم الصحة في غزة علي الحاجة إلى توفير المساعدات وخروج الجرحى إلى الخارج لإفساح المجال أمام مصابين آخرين.