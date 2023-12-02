بيراميدز يواجه نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا

يحل بيراميدز المصري ضيفًا على نواذيبو الموريتاني، اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز بعد انتصاره في الجولة الأولى، رغم غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات.

من جهته، يسعى نواذيبو للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، رغم غياب الحارس بابكر ديوب. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة للغاية.

في نفس المجموعة، يحل مازيمبي الكونغولي ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتعتبر هذه المواجهة صعبة لصن داونز الذي يسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات لتعزيز صدارته في المجموعة. وتتوقع أن تكون المباراة مثيرة للمشاهدين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النجاح في هذه المرحلة المبكرة من المسابقة.