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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم وفد جامعة العريش المُشارك في برنامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

تكريم وفد جامعة العريش
تكريم وفد جامعة العريش المشاركة فى دورة مكافحة الفساد

كرم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بشمال سيناء، وفد الجامعة المشارك في فعاليات البرنامج التدريبي «سياسات، وأدوات سبل مكافحة الفساد والحوكمة»، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار تمكين منسوبي جامعة العريش في مجال مكافحة الفساد، حيث سلم المشاركين شهادات المشاركة، والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

البرامج التدريبية:

وأكد الدكتور حسن الدمرداش؛ رئيس جامعة العريش، حرص الجامعة على المشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية الوطنيه لمكافحة الفساد؛ بهدف تنمية قدرات، وخبرات منسوبي الجامعة في هذا المجال، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح الدكتور رئيس الجامعة؛ الوفد تكون من (10) من العاملين، من مختلف كليات الجامعة، مضيفًا أن البرنامج تضمن تدريبًا مكثفاَ حول: محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، وأدوات، وأهداف تلك الاستراتجية، والأنشطة المختلفة التي تطبقها الدولة المصرية في هذا المجال.

كما تناول التدريب مجالات: الأمن السيبراني، وسبل الحد من الفساد، والحفاظ على البيانات، إلى جانب دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والإنجازات التي قامت بها في هذا المجال.
 

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