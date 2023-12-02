وزيرة التعاون القطرية تصل إلى سيناء لاستقبال حاملي الجنسية القادمين من غزة

وصلت وزيرة التعاون الدولي القطرية لؤلؤة الخاطر الي محافظة شمال سيناء، وبرفقتها غانم المفتاح للاشراف على الفلسطينيين من حاملي جوازات الجنسية القطرية القادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.



مستشفى العريش:

وحرصت وزيرة الدولة القطرية التعاون الدولي ،أثناء تواجدها في شمال سيناء على زيارة مستشفى العريش العام ..حيث قامت بزيارة الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة والذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وقد أشرفت على إجلاء على نحو 97 فلسطينيًا من حملة الإقامة القطرية قادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في طريقهم إلى الدوحة.

وأبدت الوزيرة القطرية تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة في المستشفيات والمعاهد الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وقد سبق للوزيرة القطرية ان قامت بزيارة الى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة بعد عبورها من معبر رفح بتنسيق مصري الاسبوع الماضي



