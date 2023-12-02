عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعراض النماذج الناجحة للمرأة بجامعة طيبة التكنولوجية في جلسة حوارية

استعراض النماذج الناجحة
استعراض النماذج الناجحة للمرأة بجامعة طيبة التكنولوجية في جل

ونظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، جلسة حوارية نسائية حول نجاحات المرأة الجامعية تحت عنوان "كوني ملهمة"، بحضور متحدثات متميزات عرضن تجاربهن الناجحة أمام طالبات الجامعة، تحت إشراف أسماء محمد، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

إعدام عجل بقرى يزن 500 كيلو لإصابته بالصفراء في الاقصر

الأقصر.. انطلاق الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية

واستعرضت كل من الدكتورة أسماء محمد أحمد، من كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، ود. ميرال جمال  عبد الوهاب، من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمهندسة دينا حسين، من الإدارة الهندسية بجامعة طبيبة التكنولوجية، وأمل النوبي عضو المجلس القومي للمرأة، وبسمة العزب من الجهاز الإدارى بالجامعة، تجاربهم الناجحة في العمل وتمكين المرأة، والتحديات والصعوبات التي واجهتهن، وكيف تغلبن عليها وأهم المحطات في السيرة المهنية والعلمية والعملية.

وقد لاقت الجلسة تفاعلاً قوياً من طالبات الجامعة ومداخلاتهن، والتي تعكس لديهن الوعي بأهمية دورهن في المجتمع، وقدرتهن على التغلب على صعوبات الحياة في شتى المجالات، ومن كافة النواحي.

وأوضحت الدكتورة  أسماء محمد، أن الجلسة الحوارية أبرزت دور المرأة من بناء المجتمع وتحدي كافة المعوقات، لافتة إلى أن الجلسة قدمت رسالة واضحة للمرأة نحو الوصول إلى القمة والإبداع والتميز، من أجل دعمها وتطوير أسلوب تفكيرها نحو الإيجابية وتحقيق الأهداف.

وأضافت مدير الوحدة، أن الطالبات صوتت لأفضل تجربة ألهمتهن وأثرت فيهن، مؤكدة أن الوحدة بصدد عقد مزيد الجلسات الحوارية للنماذج الناجحة خلال الفترة المقبلة.

IMG-20231202-WA0008
IMG-20231202-WA0008
IMG-20231202-WA0004
IMG-20231202-WA0004
IMG-20231202-WA0007
IMG-20231202-WA0007
IMG-20231202-WA0005
IMG-20231202-WA0005
IMG-20231202-WA0006
IMG-20231202-WA0006
IMG-20231202-WA0003
IMG-20231202-WA0003
الأقصر الجلسات الحوارية الدكتورة الصناعة والطاقة العنف ضد المرأة الملتقي السنوى النماذج الناجحة تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية جامعة طيبة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة مجلس القومي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

ابن الأهلي.. نجم محترف بالخارج على أعتاب بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية.. تفاصيل

مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

117 دولة تتعهد بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

توافد كثيف للناخبين أمام مقر السفارة المصرية في الكويت للادلاء بصوتهم |شاهد

القبض علي شخصين للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ