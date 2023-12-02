الاستثمار تنظم ورشة عمل حول نشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر

نظمت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، ورشة عمل “نشر ثقافة ريادة الاعمال بالأقصر”، وذلك في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال الممول من الأفريقي للتنمية، والذي سيشمل جميع محافظات مصر.



وشهدت ورشة العمل حضور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، ومجدى النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك).

وأكد نائب المحافظ أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، والتي تساهم في قدرة الأشخاص على ابتكار الأفكار وتطويرها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقال إن محافظة الأقصر بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالمنطقة ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.

واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مثل إعداد دراسات الجدوى ونموذج العمل، وإعداد الهياكل الإدارية، بالإضافة إلى تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك في ظل اهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لانشاء مشروعات على أرض الواقع.

كما تمت الإشارة إلى وحدة ريادة الأعمال المنشاة مؤخرا بمجلس الوزراء بغرض تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية تضم جميع الجهات والخدمات التي تقدم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وشرحت نيرمين مرزوق، نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، أوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، ومنها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس شركات من خلال تقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال وإعداد الورش التدريبية مع الاستهداف الجغرافي الذي يشمل جميع محافظات مصر، مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال.

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