‎ادعولي أنا مريضة.. رسالة مؤثرة من البلوجر سلمى الشيمي.. فيديوجراف

نشرت البلوجر سلمي الشيمي رسالة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية والمجتمع.



وكتبت سلمي الشيمي:"الحمد لله على كل حال انا مش مؤهلة أقابل أو أتكلم مع أي حد حقكم عليا. أدعولي أحاول أتجاوز المرحلة دي نفسيًا وصحياً يمكن أعرف أرجع أعيش حتي إنسانة طبيعية"



وأضافت: "ربنا ما يكتب علي حد يوم واحد من اللي شفته سواء عدو أو حبيب مش عوزة أي حاجة و الله من الدنيا دي غير إن أهلي يكونوا ديما ً جنبي وبخير أنا فدا جزمتك يا أمي. أنا مريضة منعزلة مظلومة محطمة فقدة الشغف"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.