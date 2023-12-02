الجالية المصرية بالكويت: المشاركة الانتخابية اليوم تفوق أي عملية سابقة|فيديو

قالت الدكتورة داليا البيالي، عضو الجالية المصرية بالكويت، إن أيام انتخابات المصريين في الخارج بمثابة عُرس ديمقراطي ويوم وطني للمصريين في الكويت.

وأضافت "البيالي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الجالية المصرية في الكويت ذات وعي سياسي قوي، وحس وطني عالي، متابعة أنهم سابقون في المشاركة في أي استحقاقات دستورية، منوهة بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 هى أكبر مشاركة للمصريين في الكويت.

وأوضحت الدكتورة داليا البيالي، عضو الجالية المصرية بالكويت، أن المصريين في الكويت يتوافدون على لجان الانتخاب قبل بدء التصويت، مشيدة بتنظيم العملية الانتخابية، والتسهيلات التي تقدمها السفارة المصرية لإتمام العملية الانتخابية.

