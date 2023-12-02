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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر نوفمبر

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع محافظة السويس، مشروعا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تضمن المشروع الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه عدد من المسئولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمرور على بعض فصول محو الأمية التى تشرف عليها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمحافظة السويس للتأكد من انتظام العملية التعليمية والتعرف الميدانى على المصاعب التى تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها لهم، وتم تكريم عدد من المتميزين منهم.

وفى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الندوات التثقيفية بجامعات "سوهاج - المنيا - المنوفية".

تضمنت الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية ومجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن الغالى.

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال الندوات، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتم تبادل الدروع، واختتمت الندوات بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدفاع الشعبى والعسكرى محافظة السويس قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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