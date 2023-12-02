تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية، لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبـو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حياوة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.