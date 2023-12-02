اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات في سيناء

اصطفت الأجهزة و معدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، و ذلك للتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عزيز رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواجة الكوارث، وبرعاية المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء .

وأكد المهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش، أن تجهيز المعدات واصطفافها يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة.

وقال إنه تم رفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ . كما وجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل .

سيناريوهات

وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.