عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات في سيناء

اصطفاف سيارة شركة
اصطفاف سيارة شركة مياه الشرب لموسم الستاء

اصطفت  الأجهزة و معدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  و ذلك للتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عزيز رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواجة الكوارث،  وبرعاية المهندس  مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء .

 

وأكد المهندس  محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش، أن تجهيز المعدات  واصطفافها يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة.

وقال إنه تم رفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ . كما وجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل .

 

سيناريوهات 

وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة  وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

txt

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بنادي الاتحاد بالعريش

سيناء اصطفاف معدات السيول الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

ترشيحاتنا

ماذا قال كولر للاعبين قبل مباراة يانج أفريكانز في دوري الأبطال؟

المصريون في جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم لليوم الثاني بانتخابات الرئاسة 2024| صور

القباج تبحث مع المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان زيادة الإغاثة لغزة

دعاء المريض لنفسه بالشفاء العاجل.. نصوص شرعية من السنة النبوية

صدى البلد يرصد اتصالات الهيئة الوطنية بلجان الانتخابات الرئاسية في الخارج

رئيس بلغاريا: العالم يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات المناخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

فيديو

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ