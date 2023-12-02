التشكيلة الرسمية لمباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلعب أرسنال بقوته الضاربة، بوجود الثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس في خط الهجوم، ومن خلفهم مارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد.

وسيجلس الدولي الألماني كاي هافيرتز على مقاعد بدلاء آرسنال، رغم تألقه في الآونة الأخيرة.



وفيما يلي تشكيل آرسنال:

"رايا، تومياسو، صليبا، ماجالايس، زينتشينكو، رايس، تروسارد، أوديجارد، مارتينيلي، ساكا، جيسوس".

وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالآتي:

"سا، سيميدو، داوسون، كيلمان، توتي، بوينو، دويل، تراوري، بيليجراد، هوانج، كونيا".

