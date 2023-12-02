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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على الاعتداء على المدنيين.. كتائب القسام تقصف تل أبيب

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم السبت، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر في حق المدنيين.
 

وقالت كتائب القسم في بيان ، "تمكن مجاهدو القسام منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من استهداف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل".  

و استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفوا منزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات  في منطقة الشيخ رضوان.


وقالت كتائب القسام أنها استهدفت تحشدات للعدو في منطقة "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.


وأعلنت كتائب القسام استهداف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.
 

ومن جانبها ، أعلنت سرايا القدس قصف ريعيم برشقات صاروخية مركزة.

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