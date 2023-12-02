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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف العميرى: خليجيون في حب مصر تدعم الاقتصاد بمشاركة 7 دول عربية

الدكتور يوسف العميرى
الدكتور يوسف العميرى رئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر

قال الدكتور يوسف العميرى رئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر، إن العلاقات بين الكويت ومصر وثيقة، مؤكدا أن مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال الكويت.

وأضاف يوسف العميرى، خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"ن تقديم طاهر حمدى، أنه قام بتأسيس ما سماه "بيت الكويت" فى مصر عام 1945 لاستقبال البعثات التعليمية من الكويت فى مصر.

دعما للاقتصاد المصرى


وأوضح رئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر، أن تم تأسيس "خليجيون" عام 2012 دعما للاقتصاد المصرى والترويج له فى الخارج، لافتا إلى أنها تضم 7 دول عربية.

وتابع يوسف العميرى: تم اشهار الجمعية فى عام 2017 وبدأت اتصالاتها الرسمية مع المستثمرين، ونتج عن تلك الاتصالات تأسيس 7 شركات تعمل فى القطاعات المختلفة. 

استقلال الكويت الكويت ومصر المستثمرين برنامج عقار مصر تدعم الاقتصاد دول عربية قناة صدي البلد

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