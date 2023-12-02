سفير مصر في ميانمار: مواطن 90 عاما كان من أوائل المشاركين بانتخابات الرئاسة

قال السفير أحمد الطحلاوي، سفير مصر في ميانمار، إنه على وشك انتهاء اليوم الثاني وغلق اللجنة بعد أقل من 30 دقيقة، وأن الانتخابات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي معوقات تعرقل العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن أحد المواطنين المصريين المقيمين في ميانمارمنذ سنوات طويلة لم يتجاوز عمره الـ90 عامًا يعاني مشاكل صحية كان من أوائل الحضور للإدلاء بصوته في العملية الانتخابية.

وأوضح الطحلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري المسن، تحدث خلال الإدلاء بصوته قائلا: «أنا أُصر على المشاركة في انتخابات بلدي».

ولفت سفير مصر في ميانمار إلى أن النموذج الذي شاهده في هذا المواطن المصري، هو أن المصريين أصبحوا على وعي كبير، بأن المصري حاليا لم يعد كما كان يعتقد البعض في العقود الماضية أنه صفر على اليسار، ولكنه أصبح رقمًا مميزًا ومهمًا.