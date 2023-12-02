مصر رافعة راسنا أمام العالم..هتافات وحشود أمام السفارة بالكويت احتفالا بالانتخابات الرئاسية

قال أحمد عبد العظيم رئيس الجالية المصرية في الكويت، إن اليوم شهد عرسا انتخابيا بالكويت فمن الصباح الباكر ينتظر المصريون أمام مقر السفارة المصرية بالكويت قبل فتح باب الاقتراع رافيعا علم مصر هاتفين :" مصر رافعة راسنا أمام العالم.. احنا جايين لمصر".

اعداد كبيرة من المرأة والشباب بالكويت يشاركون فى التصويت بالأنتخابات الرئاسية المصرية

وأكد عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc ،تقديم الإعلامية، داليا أشرف أن عدد المشاركين بالانتخابات بالسفارة المصرية بالكويت كبير وهائل كما شاركت المرأة والشباب في العملية الإنتخابية المصرية ٢٠٢٤ بشكل قوي.

وأضاف رئيس الجالية المصرية بالكويت:شارك المصريين فى الجالية المصرية فى الكويت ، وتشهد الأنتخابات أعداد كبيرة من المصريين المقبلين على العملية الأنتخابية.

استقبال أبناء الجالية المصرية

وتابع: انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الكويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى الكويت، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي بالكويت.