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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يواصل صدارته للدوري الإنجليزي بعد فوزه على ولفرهامبتون

أرسنال
أرسنال

واصل فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي بعد فوزه على نظيره ولفرهامبتون 2-1، اليوم السبت  ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي أرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6، ومارتن أوديجارد في الدقيقة 13، وسجل هدف ولفرهامبتون ماتيس كونيا في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط 33 نقطة في الصدارة مبتعدا عن مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط المنقوص من مباراة، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 15 في المركز 13.

وكان قد أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلعب أرسنال بقوته الضاربة، بوجود الثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس في خط الهجوم، ومن خلفهم مارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد.

وسيجلس الدولي الألماني كاي هافيرتز على مقاعد بدلاء آرسنال، رغم تألقه في الآونة الأخيرة.


وفيما يلي تشكيل آرسنال:

"رايا، تومياسو، صليبا، ماجالايس، زينتشينكو، رايس، تروسارد، أوديجارد، مارتينيلي، ساكا، جيسوس".

وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالآتي:

"سا، سيميدو، داوسون، كيلمان، توتي، بوينو، دويل، تراوري، بيليجراد، هوانج، كونيا".  
 

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز فريق أرسنال بوكايو ساكا

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