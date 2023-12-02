مهيب عبدالهادي ينتقد أداء لاعبي الأهلي أمام يانج أفريكانز بهذه الكلمات عبر الفيسبوك

تعادل النادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يفرّط في فوز سهل ويتعادل مع يانج افريكانز 1/1 في تنزانيا".

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.