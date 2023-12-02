شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

نشرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”، صورة جديدة لها، بعد اختفائها عن السوشيال ميديا خلال أحداث غزة.

وارتدت ياسمين الخطيب في الصورة، ملابس كلاسيكية، مع شال فلسطين على كتفيها، ولم تتكلف ياسمين بظهورها، فقد وضعت مكياجا خفيفا وتسريحة شعر غير متكلفة.

وعلقت ياسمين الخطب علي الصورة: “قريبا.. شاي بالياسمين مع ياسمين الخطيب على شاشة النهار”.

واختفت ياسمين الخطيب عن الأنظار خلال الفترة الأخيرة، فلم تشارك صورا جديدة لمتابعيها، حث كان آخر ظهور لها، خلال مساهماتها في التبرع للهلال الأحمر؛ لمساندة أهل غزة.